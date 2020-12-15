У хабаровской библиотеки в микрорайоне «Красная речка» новое здание Фото: Администрация Хабаровска

У хабаровской библиотеки в микрорайоне «Красная речка» новое здание. Чтобы организовать переезд учреждения, из городской казны выделили 400 тысяч рублей. Упаковать 40-тысячный книжный фонд библиотекарям помогали коллеги со всего Хабаровска.

- Библиотека семейного чтения на улице Мате Залки работала 43 года на первом этаже жилого дома. Теперь в опустевшем помещении собираются открыть долгожданное для многих жителей микрорайона почтовое отделение, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Библиотека переехала в здание бывшей школы №74 на улице Ульяновской, 154, где заняла целый этаж площадью 430 квадратных метров. Кстати, новое здание библиотеки расположено в 10 минутах ходьбы от прежнего книгохранилища. По соседству с ней находится центр внешкольной работы «Планета взросления», который сейчас занимает два из трех школьных этажей.