На набережной Хабаровска провели мастер-класс по керлингу Фото: Правительство Хабаровского края

На набережной Хабаровска провели мастер-класс по керлингу. Участие в нем мог принять любой желающий. Азы этого вида спорта горожанам объяснял тренер сборной Хабаровского края Павел Мишин.

- Для занятий керлингом на набережной оборудовали специальную площадку. Она находится возле сцены у колеса обозрения. Специально для нее изготовили камни из дерева, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим, что в керлинге нет ограничений по возрасту и физическим данным. Заниматься этим видом спорта могут как взрослые, так и дети. Мастер-классы собираются проводить на набережной каждые выходные. Начало в 15:00. Еще одну уличную площадку для керлинга готовят у центрального входа в «Платинум арену». Напомним, на «Платинум арене» находится единственная специализированная дорожка для керлинга, которую построили в этом году.