Под Хабаровском ночью стало светлее Фото: Артем ТЕРЕНТЬЕВ

Под Хабаровском ночью стало светлее. В селе Пасека Побединского сельского поселения обновили уличное освещение. Здесь установили новые энергоэффективные светодиодные фонари в рамках проекта «ПроСвет».

В модернизацию освещения вложили два миллиона рублей. На эти деньги установили 67 светодиодных светильников на улицах Заозерная, Октябрьская, Гагарина, Пионерская, Набережная, Совхозная, Лесхозная и в переулке Лесхозный. На шести бетонных опорах смонтировали линии электропередач, провели техническое присоединение к основной точке учета линии электропередач.

- В Пасеке живут 290 человек. Деньги получили по программе поддержки местных инициатив. Заранее подали заявку, подготовили проект. Из краевого бюджета получили 1,7 миллиона рублей, из местного нашли 200 тысяч. Жители села собрали 80 тысяч, еще 20 тысяч выделили местные предприниматели, - рассказали в администрации Хабаровского района.