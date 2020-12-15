Глава Хабаровского края извинился перед персоналом Горбольницы №10 за задержку октябрьских выплат Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, побывал в хабаровской городской клинической больнице №10. На базе этого учреждения создали инфекционный госпиталь. Глава региона заверил медперсонал, что в регионе уже получили новую партию вакцины «Спутник V». В первую очередь ее получат именно медицинские работники, контактирующие с зараженными коронавирусом пациентами.

- За работу в условиях коронавируса с апреля по октябрь на выплаты стимулирующего характера учреждению здравоохранения перечислили 433,2 миллиона рублей из федерального бюджета и 83,9 миллиона рублей - из краевого, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Михаил Дегтярев извинился перед персоналом клиники за задержку октябрьских выплат. На сегодняшний день деньги уже перечислены. Он также отметил, что куратор социального блока и глава минздрава несут личную ответственность за своевременность всех выплат. К слову, во время своего визита в больницу Михаил Дегтярев вручил орден Пирогова врачу-анестезиологу-реаниматологу Советско-Гаванской районной больницы Виталию Зубаню. Такой награды удостоили 19 работников горбольницы №10.