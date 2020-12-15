В Хабаровске заканчивается заливка уличных катков Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске заканчивается заливка уличных катков. В краевой столице на сегодняшний день уже полностью залили 55 катков из запланированных 65. По окончании работ проверят, насколько звонок лед на дворовых хоккейных коробках и муниципальных стадионах.

- Больше всего катков в Индустриальном районе – 23. В Центральном подготовили пять площадок, в Краснофлотском – 17, в Кировском – шесть, в Железнодорожном –14. Осталось примерно 10 объектов, где заливка на финишной прямой. Закончить работы планируют до конца этой недели, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

К слову, на 10 городских коробках девять тренеров-общественников бесплатно занимаются с ребятами. Для любителей профессионального подготовленного льда начнут функционировать на стадионах «Нефтяник», «Юности» и «Заря», а также на краевом стадионе «Арсенал». На каждом из них одновременно могут кататься более 100 человек.