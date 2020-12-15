Ситуация с коронавирусом в Комсомольске-на-Амуре 15 декабря 2020: лечатся 308 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на утро 15 декабря 2020 года, а инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре, действующем на базе городской больницы №2, получают лечение 568 человек.

На сегодняшний день на излечении находятся 308 пациентов с подтвержденным диагнозом covid-19. За минувшие сутки госпитализировали 50 человек, выписали по выздоровлению - 34.

- В реанимационном отделении находятся 29 пациентов. У одного человека только подозревают заражение коронавирусом. Также лечение получают 289 пациентов с внебольничной пневмонией. За минувшие сутки с этим диагнозом госпитализировали 94 человека, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Жителей и гостей города призывают соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, избегать мест массового скопления людей, чаще и тщательнее мыть руки, дезинфицировать свои гаджеты. Также горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуют оставаться дома.