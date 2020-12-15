В Хабаровском крае озвучили итоги путины в 2020 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае озвучили итоги путины в 2020 году. Речь идет в основном о добыче азиатской корюшки, лосося и гольцов. Промысел был в бассейне реки Амур, подзоне Приморье, Северо-Охотоморской подзоне.

Как сообщили в краевом министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности, в этом году вылов корюшки ограничили. Общий объем выловленной рыбы составил около двух тысяч тонн, тихоокеанского лосося и гольцов добыли 35,5 тысяч тонн, что на 6,4 тысяч тонн больше, чем в прошлом году.

Ход горбуши в подзоне Приморье оказался менее интенсивным с юга, подходы рыбы с севера были выше средние статистических показателей. Добыли в общей сложности горбуши, кеты и гольцов более 850 тонн. В Охотском районе улов тихоокеанского лосося и гольцов на уровне 12,6 тысяч тонн, в Тугуро-Чумиканском - 4,4 тысяч тонн лососевых, в Аяно-Майском - горбуши и кеты добыли 1,2 тысяч тонн, в Николаевском – улов горбуши 4,8 тысяч тонн.