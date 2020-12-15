Хабаровчане дружно собрали подарки для детей из малоимущих семей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Хабаровчане дружно собрали подарки для детей из малоимущих семей и семей, находящихся в социально опасном положении. Участвовать в акции «Растопи льдинку в сердце» мог каждый желающий. Она стартовала 10 ноября и должна была закончиться 18 декабря.

- Раньше акцию закончили, потому что все детские желания горожане, предприниматели, представители коллективов организаций и предприятий выполнили еще на минувшей неделе, - отметил заместитель директора МКУ «Городской центр организации досуга детей и молодежи» Артем Оспанов.

Во время акции мальчишки и девчонки пишут послания к Деду Морозу, просят у волшебника праздничные подарки. В этом году на имя сказочного героя получили сотню писем. Каждое из них ярко и красочно оформили - чтобы оно не осталось без ответа.

Среди детских пожеланий беспроводные наушники, забавные пижамы кигуруми, машинки и мягкие игрушки. В числе заветных желаний были школьный рюкзак Tik Tok и полный парадный костюм принцессы,