В Хабаровском крае за два дня погибли в пожаре два человека Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Хабаровском крае за два дня погибли в пожаре два человека. По предварительной информации, причиной происшествий стало неосторожное обращение с огнем. Один инцидент случился в воскресенье, 13 декабря, в селе Георгиевка в районе имени Лазо. Огнеборцам надо было потушить частный дом, на ликвидацию пожара ушло четыре часа. В помещении нашли бездыханное тело мужчины 1988 года рождения.

- Второй пожар случился в Комсомольске-на-Амуре вчера, 14 декабря 2020 года. Огнеборцы отправились к многоквартирному жилому дому по улицу Вокзальная. В одной из квартир находилась маломобильная 86-летняя женщина. Она погибла, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Жителей региона призывают соблюдать правила пожарной безопасности, не курите в помещении, в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Такие возгорания не редко приводят к гибели людей.