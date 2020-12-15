Курильщицу и хулиганку высадили из самолета в Хабаровске Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Курильщицу и хулиганку высадили из самолета в Хабаровске. Жительница Николаевска-на-Амуре к тому же была не трезва. Она прилетела рейсом «Николаевск -на- Амуре - Хабаровск», вела себя вызывающе и нарушала общественный порядок.

- Сотрудниками транспортной полиции прибыли к воздушному судну по вызову. Они «встретили» 49-летнюю женщину, которая выражалась грубой нецензурной бранью в адрес экипажа и курила в туалетной комнате самолета, - рассказали в пресс- службе УТ МВД России по ДФО.

Нарушительницу доставили в дежурную часть. От проведения медицинского освидетельствования она отказалась. В отношении женщины составили административные протоколы. Она рискует получить арест до 15 суток.

Жителей региона убедительно просят соблюдать правила поведения в общественных местах. Пожалуйста, помните, рядом с вами всегда находятся другие люди.