Обстановка в Хабаровском крае 16 декабря 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 16 декабря, в Хабаровске без существенных осадков, ночью -23 -21, днем -17 -15, ветер юго-западный 9-14 м/с. На юге края без существенных осадков, ночью -27 -20, днем -16 -11, ветер западный 7-12 м/с. В центральных районах без существенных осадков, ночью -38 -14, днем -27 -9, ветер западный, юго-западный 3-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. На севере края местами небольшой снег, ночью -30 -17, днем -21 -12, ветер западный, северо-западный 7-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, в крае общее число заражений коронавирусом 29 619.