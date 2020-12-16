Скверы, аллеи и площади привели в порядок в Комсомольске-на-Амуре Фото: Правительство Хабаровского края

Скверы, аллеи и площади привели в порядок в Комсомольске-на-Амуре. В 2020 году отремонтировали шесть общественных территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На работы из федерального бюджета направили больше 62 миллионов рублей.

На территориях уложили брусчатку, установили урны и скамьи, в том числе для маломобильных граждан. В скверах и аллеях сделали освещение, а скверы на улицах Лазо, Дикопольцева и Орджоникидзе подключили к автоматизированной системе управления уличного освещения. На аллее Энтузиастов, в скверах по Орджоникидзе и у Дома Правосудия появились таблички с QR-кодами, с помощью которых можно получить информацию об этих местах.

- Подрядчики уже завершили все работы и устранили замечания, выявленные при приемке. Теперь территории открыты для посещения, - прокомментировали в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства. – На территориях также установили системы видеонаблюдения.