Обстановка в Хабаровске 16 декабря 2020: отключения воды и отопления, заболеваемость Фото: Борис КОКУРИН

По данным на утро 16 декабря 2020 года, в Хабаровске нет горячей воды в пяти домах. Подачу ресурса ограничили на улицах Серышева, 23, Фрунзе, 3, Калинина,38 и 38А, Ленина, 21. Холодной воды нет в домах №№ 189 и 189А на улице Тихоокеанская.

- За минувшие сутки с улиц и дорог города собрали и вывезли 47 кубометров снега. Кроме того, за минувшие сутки случилось 27 дорожных аварий, по номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 803 раза, - рассказали в городской администрации.

По данным регионального минздрава, общее число заражений коронавирусом в крае 29619. Из них вылечились 23808, скончались 186. За минувшие сутки выявили 337 новых случаев заражения, из них 197 в Хабаровске.

Жителей и гостей города убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, чаще мыть руки.