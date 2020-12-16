Почта России напоминает адрес российского Деда Мороза

Дети и взрослые стали отправлять новогодние открытки и письма Деду Морозу. Чтобы письмо точно попало к главному волшебнику страны, нужно следовать простым правилам: корректно заполнить адресные строки на конверте: «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, Деду Морозу», не забыть указать обратный адрес и наклеить почтовую марку на конверт.

Письмо Деду Морозу можно опустить в почтовый ящик, установленный на улицах города или отнести в ближайшее отделение Почты России. Писать письма под Новый год остается доброй семейной традицией, вне зависимости от возраста. В таких письмах оставляют пожелания для себя, для своей семьи, рассказывают о своих добрых поступках.

- В декабре через наши почтовые отделения проходит по-настоящему праздничная корреспонденция. Деду Морозу отправляют самодельные конверты и открытки, рисунки, – отметила заместитель директора макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Елена Шандова.

С помощью Почты России можно написать письмо в резиденцию российского волшебника, поздравить своих друзей и близких. В период сложной эпидемиологической обстановки Почта России увеличила оказание дистанционных сервисов. Эксклюзивные открытки с новогодним поздравлением клиенты теперь могут отправить через сайт Почты России. На выбор представлены семь видов новогодних открыток, любая из них доставляется в красочном конверте получателю в почтовый ящик.