В Хабаровском крае перед Новым годом предложили отказаться от ряда мероприятий Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровском крае перед Новым годом предложили отказаться от ряда мероприятий. Это вынужденная мера в связи с угрозой распространения коронавируса. По последним данным, с начала пандемии число заболевших в регионе превысило 29 тысяч человек. Из них вылечились больше 23 тысяч человек, скончались 186 человек.

- Регион находится в пиковых показателях заболеваемости COVID-19. Такая ситуация будет сохраняться в течение декабря, - прокомментировал заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов. – Перед новогодними праздниками предлагаю не проводить массовые организованные уличные мероприятия, например, торжественное открытие ледовых городков, новогоднее поздравление глав городов. Жители смогут абсолютно свободно гулять в парках при соблюдении социальной дистанции и масочного режима.