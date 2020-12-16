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Мэрия Хабаровска купит восемь квартир под расселение аварийных домов

Заявки от продавцов ждут до 21 декабря
Александр ШТААЛЬ
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Мэрия Хабаровска купит восемь квартир под расселение аварийных домов

Мэрия Хабаровска купит восемь квартир под расселение аварийных домов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэрия Хабаровска купит восемь квартир под расселение аварийных домов. Заявки от продавцов ждут до 21 декабря 2020 года. На сегодняшний день нужны семь однокомнатных квартир площадью в 30 квадратных метров, начальная максимальная стоимость в два миллиона 700 тысяч рублей и одна двухкомнатная квартира площадью в 44 «квадрата» за три миллиона 400 тысяч рублей.

- По последним данным, в мэрии уже купили 77 благоустроенных жилых помещений из 85 планируемых. Аукцион на восемь недостающих разместили на электронной площадке «Росэлторга», - сообщила Светлана Пискун, заместитель начальника городского управления жилищного фонда и приватизации жилья.

Консультации по телефонам: 41-99-75, 41-98- 57 и 41-98-65, а также в жилищных отделах комитетов по управлению районами города. В Железнодорожном им ответят по телефонам 40-88-22 и 40-88-29, в Центральном – по номерам 40-89-50 и 40-89-51, в Индустриальном – 40-90-04 и 40-90-23, в Краснофлотском и Кировском – 33-13-98, 73-08-58, 41-99-75, 41-98-57 и 41-98-65.