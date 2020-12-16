В Хабаровском крае разрешат проведение утренников и спортивных матчей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Хабаровском крае разрешат проведение утренников, представлений и спортивных матчей с участием профессиональных спортивных команд края, в том числе хоккейных клубов «Амур» и «СКА-Нефтяник». Правда, принимать посетителей учреждения культуры и спорта будут при условии загрузки залов и стадионов на 30 процентов от общей вместимости.

- Зрители должны строго соблюдать масочный режим. Также в помещениях должны проводить дезинфекцию помещений и воздуха. Кроме того, продавать билеты надо с учетом соблюдения социальной дистанции, - сказала Татьяна Зайцева, главный санитарный врач по Хабаровскому краю.

Ранее сообщалось, что некоторые мероприятия могут отменить в регионе перед Новым годом. Евгений Никонов, заместитель председателя правительства края по социальным вопросам, предложил не проводить массовые организованные уличные мероприятия, например, торжественное открытие ледовых городков и новогоднее поздравление глав городов.