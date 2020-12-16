В Хабаровский край доставили один миллион масок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровский край доставили один миллион масок. Участники благотворительной акции присвоили мероприятию кодовое название «В ответе за сегодня и завтра». К каждой отправленной со склада коробке с продукцией приложили плакаты с инструкцией по правильной утилизации масок.

- Маски распределят между гражданами, прилетающими в аэропорт, КТ-центрами, станцией переливания крови, торговыми центрами. Часть раздадут волонтерам-медикам, помогающим врачам и жителям края. Они находятся в зоне риска, их организм подвержен инфицированию, - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

В крае проведут акцию «Хочешь встретить Новый год дома - надень маску». Организаторы намерены раздавать маски на улице, рассказывать, как их правильно носить. Напомним, с помощью маски нужно закрыть рот и нос, менять ее надо каждые два часа, а также правильно их утилизировать.