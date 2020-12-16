СберБанк снизил требование по минимальному стажу для оформления ипотеки до трех месяцев

Скидка на ставку по ипотеке для зарплатных клиентов составляет 0,5 процентного пункта

Минимальный трудовой стаж на текущем месте работы для оформления ипотеки СберБанка снижен с шести до трех месяцев. Скидка на ставку по ипотеке для зарплатных клиентов составляет 0,5 процентного пункта.

Ранее СберБанк отменил требование наличия суммарного трудового стажа не менее одного года за последние пять лет для всех категорий заемщиков.

- Нам важно поддержать наших зарплатных клиентов, которые недавно устроились на работу или перевели получение зарплаты на карту СберБанка и планируют приобрести недвижимость. Теперь они смогут оформить ипотеку по сниженной ставке, - сказал Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» СберБанка.

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