Тела животных нашли в овраге в Хабаровске ФОТО: пресс-служба прокуратуры Хабаровского края

Тела животных нашли в овраге в Хабаровске близ жилмассива. Проверку инцидента уже проводит прокуратура Краснофлотского района. Напомним, сообщение о происшествии появилось в интернете накануне. В нем говорилось, что мертвых животных нашли жители Северного микрорайона. Прибывшие на место «захоронения» представители закона увидели припорошенные снегом останки.

- Во время проверки правоохранители дадут оценку деятельности органов местного самоуправления. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Напомним, в январе 2020 года трупы животных обнаружил недалеко от села Кондратьевка района имели Лазо глава администрации сельского поселения Артем Николайчук. В яме на пустыре за селом лежали фрагменты тел коров с номерными бирками. Разумеется, говорить о легальности скотомогильника было неуместно.