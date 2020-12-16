На севере Хабаровского края хотят открыть обсерватор для коронавирусных пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На севере Хабаровского края хотят открыть обсерватор для коронавирусных пациентов. Пока местных жителей на лечение привозят в Хабаровск, а после выздоровления у них возникают сложности с поездкой домой. По разным причинам они не могут улететь вовремя.

- Чтобы исправить ситуацию, собираются принять ряд нововведений. На сегодняшний день излечившиеся пациенты с отрицательным мазком и справкой не успевают в короткий срок купить билет и улететь домой. Для посадки в самолет приходится повторно сдавать тест. Выписка из больницы в таком случае должна быть основанием для посадки человека в самолет, - отметил Евгений Никонов, заместитель председателя правительства края по социальным вопросам.

Среди предложений также были варианты возмещения затрат на авиационный, автомобильный и железнодорожный транспорт для жителей, доставленных в Хабаровск или Комсомольск-на-Амуре бортом санавиации. Сейчас обратную дорогу люди вынуждены оплачивать самостоятельно.