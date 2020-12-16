В Хабаровском крае отремонтировали больше 10 километров тротуаров Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровском крае отремонтировали больше 10 километров тротуаров. Работы выполнили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Как рассказали в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства, очередной этап работ завершили на участке дороги регионального значения «Подъезд к селу Бичевая», где сделали освещение и восстановили тротуары.

Тротуары ремонтировали в селах Георгиевка, Петровичи, Полетное и Бичевая в районе имени Лазо. Там в общей сложности установили более 360 железобетонных опор и светильников. Напомним, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года в регионе планируют восстановить дороги регионального значения. Ремонт проводят не только в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, но и в Хабаровском районе. Также работы кипят на участках региональных дорог.