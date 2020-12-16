«Недоступных объектов для людей с ограниченными физическими возможностями в Хабаровском районе нет»: Ольга Мироманова о реализации проекта «Доступная среда» в Хабаровском районе

Достижениями Хабаровского района в этой области поделилась депутат законодательной думы Хабаровского края Ольга Мироманова. Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Знаковое заседание постоянного комитета по вопросам социальной политики прошло на прошлой неделе в Законодательной думе Хабаровского края. Парламентарии обсудили вопросы, связанные с реализацией проекта «Доступная среда». Достижениями Хабаровского района в этой области поделилась и депутат законодательной думы Хабаровского края Ольга Мироманова.

В школах Хабаровского района учится 116 детей-инвалидов, возраст - 7-18 лет. Среди них есть слабослышащие и слабовидящие, ребятишки с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития. В детские сады района ходят 30 детей-инвалидов. Учат таких ребятишек в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии и на основании плана индивидуальной программы реабилитации.

- Для инвалидов и других маломобильных групп населения в 2020 году реализованы мероприятия на 250 тысяч рублей в рамках программы «Доступная среда». Из них 100 тысяч рублей затрачено на таблички со шрифтом Брайля, покупку и установку звонка на входную дверь, желтых ограничительных полос на ступени крыльца для школы в селе Восточное, а также приобретение и установку информационно-тактильного знака в школе села Галкино, - рассказала она.

В детском саду «Карусель» села Восточное, добавила парламентарий, 180,9 тысячи рублей было потрачено на покупку ортопедического стула для занятий специалистами психолого-педагогического сопровождения с детьми-инвалидами, у которых есть нарушения опорно-двигательного аппарата. Недоступных объектов для людей с ограниченными физическими возможностями в Хабаровском районе нет.