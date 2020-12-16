В Хабаровске стабилизировалась ситуация по заболеваемости коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске стабилизировалась ситуация по заболеваемости коронавирусом. Специалисты утверждают, что краевая столица вышла на плато. Коэффициент распространения COVID-19 в крае достиг единицы, а в Хабаровске он составил 0,94.

- Сейчас главная задача - сохранить это хрупкое равновесие. Выполнить ее удастся, если неукоснительно соблюдать все противоэпидемические меры. Горожан призывают выполнять предписанные требования. Со своей стороны власти города продолжат проводить санитарную обработку общественных пространств, транспорта и городского жилого фонда, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что в городе в 12 детских садах действует карантин: из-за ОРВИ закрыты девять групп, из-за COVID-19 - три. В 22 школах болеют 1374 ученика: 30 классов находятся на карантине по COVID-19 и 21 - по ОРВИ. По заявлениям родителей дистанционно учатся 782 школьника.