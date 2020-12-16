На новогодних каникулах в Хабаровске не будет массовых мероприятий для детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хабаровские школьники уйдут на каникулы 28 декабря 2020 года. Ребята вернутся к учебе 10 января 2021 года и будут получать знания в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что на новогодних каникулах в 36 школах города будут работать онлайн-лагеря. Напомним, что массовых новогодних мероприятий с участием детей в городе проводить не планируют. Утренники в детских садах и учеников младших классов пройдут отдельно по группам (классам) в составе не более 20 человек без участия родителей и без приглашения аниматоров с соблюдением всех противоэпидемических норм.

Ранее сообщалось, что Дед Мороз в Хабаровске отменил встречу с детьми. Также родителям на выбор предлагают мероприятия с ограниченным количеством детей-участников и варианты досуга на праздниках.