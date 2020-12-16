В Хабаровске 194 дома остались без горячей воды и отопления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровске 194 дома и 17 социально значимых объектов остались без горячей воды и отопления. Инцидент случился поздно вечером 15 декабря 2020 года. По предварительной информации, причиной происшествия стало повреждение на тепловой магистрали.

- По факту случившегося сотрудники прокуратуры Хабаровска уже проводят проверку, чтобы дать оценку обоснованности отключения объектов и продолжительности проведения ремонтных работ, а также состояния инженерных сетей, - прокомментировали в пресс- службе краевой прокуратуры.

Напомним, по данным на утро 16 декабря 2020 года, в краевой столице нет горячей воды в пяти домах. Подачу ресурса ограничили на улицах Серышева, 23, Фрунзе, 3, Калинина,38 и 38А, Ленина, 21. Холодной воды также нет в домах №№ 189 и 189А на улице Тихоокеанской.