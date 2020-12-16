«Ростелеком» построил за год в Хабаровском крае более 600 километров оптики

В результате строительства новых линий связи к скоростному интернету был подключен 201 социально значимый объект в 16 районах края. Это органы государственной власти и местного самоуправления, школы, учебные заведения среднего профессионального образования, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, пункты полиции, пожарные части и посты, отделения Росгвардии. Для качественного цифрового телевещания в удаленных населенных пунктах к оптике подключены четыре объекта Poccийcкой телевизионной и paдиoвeщaтeльной ceти.

- Передовые телекоммуникации открывают гражданам все возможности цифрового мира. В 2020 году цифровые услуги востребованы как никогда, и телекоммуникационными компаниями проводилась большая работа по поддержанию стабильной работы сети и по ее развитию. С начала года современные магистральные линии связи проложены до восьми отдаленных населенных пунктов Амурского, Ульчского и района имени Лазо», - подчеркнул Алексей Гусев, исполняющий обязанности министра информационных технологий и связи Хабаровского края.

Параллельно с реализацией крупных федеральных программ «Ростелеком» ведет собственные инфраструктурные проекты. В текущем году оператор обеспечил цифровыми услугами более семи тысяч домохозяйств. Оптика построена в многоквартирные и частные дома Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Николаевска-на-Амуре, в села Хабаровского, Амурского, Верхнебуреинского и других районов края.