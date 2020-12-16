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Общество

«Ростелеком» построил за год в Хабаровском крае более 600 километров оптики

375 километров проложены для реализации социальных проектов по национальной программе «Цифровая экономика». Еще 236 километров компания построила, реализуя собственные проекты, направленные на обеспечение цифровыми услугами жителей и организации края
Евгения МОЛОТОВА
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«Ростелеком» построил за год в Хабаровском крае более 600 километров оптики

«Ростелеком» построил за год в Хабаровском крае более 600 километров оптики

В результате строительства новых линий связи к скоростному интернету был подключен 201 социально значимый объект в 16 районах края. Это органы государственной власти и местного самоуправления, школы, учебные заведения среднего профессионального образования, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, пункты полиции, пожарные части и посты, отделения Росгвардии. Для качественного цифрового телевещания в удаленных населенных пунктах к оптике подключены четыре объекта Poccийcкой телевизионной и paдиoвeщaтeльной ceти.

- Передовые телекоммуникации открывают гражданам все возможности цифрового мира. В 2020 году цифровые услуги востребованы как никогда, и телекоммуникационными компаниями проводилась большая работа по поддержанию стабильной работы сети и по ее развитию. С начала года современные магистральные линии связи проложены до восьми отдаленных населенных пунктов Амурского, Ульчского и района имени Лазо», - подчеркнул Алексей Гусев, исполняющий обязанности министра информационных технологий и связи Хабаровского края.

Параллельно с реализацией крупных федеральных программ «Ростелеком» ведет собственные инфраструктурные проекты. В текущем году оператор обеспечил цифровыми услугами более семи тысяч домохозяйств. Оптика построена в многоквартирные и частные дома Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Николаевска-на-Амуре, в села Хабаровского, Амурского, Верхнебуреинского и других районов края.