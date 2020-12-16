Клиенты клиники в Хабаровске не получили оплаченного в кредит лечения Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Несколько десятков хабаровчан объединились в группу для того, чтобы отстоять свои права как потребителей медицинских услуг. Ранее клиника «Плаза Дент» более двух лет занималась оказанием услуг жителям краевого центра, оформляя на пациентов кредиты. Однако многие клиенты уверяют, что деньги с них взяли, а вот оплаченного лечения в полном объеме они так и не получили. Более того, сама клиника сегодня не работает, а обманутыми оказались не только клиенты, но и сотрудники учреждения. Об этом в программе «Жалобная книга Хабаровского края на радио «Комсомольская правда» рассказала одна из пострадавших - Елена.

- Сначала все было хорошо. Мне сделали осмотр, назначили курс лечения, оформили кредит. Часть процедур мне успешно сделали. Они регулярно звонили, спрашивали о самочувствии. Все было хорошо до 16 ноября, когда мне должны были провести очередную процедуру. В этот день я узнала, что клиника просто напросто закрыта, - сообщила Елена.

Региональное отделение партии «Справедливая Россия» в Хабаровском крае будет добиваться честного и объективного расследования в отношении руководства клиники, обманувшей более 200 хабаровчан. Соответствующее заявление в эфире программы ЖКХ сделал руководитель краевого отделения партии Игорь Глухов:

- Для этого мы сделаем соответствующий запрос в следственные органы.

По мнению лидера хабаровских справедливоросов, существует возможность не только возместить причиненный гражданам ущерб, но и расторгнуть заключенные ими кредитные договоры, так как услуги были оказаны не в полном объеме.