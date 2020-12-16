В Хабаровском крае клиенты Почты России выиграли в лотерею 37 миллионов рублей Фото: Почта России

В преддверии Нового года удача улыбнулась жителю Хабаровска, купившему билет в почтовом отделении микрорайона «Южный» - его выигрыш составил 700 тысяч рублей. Суперприз был разыгран 22 ноября в 1363 тираже «Русского лото».

Самый крупный выигрыш по билетам, распространяемым через хабаровские отделения Почты России, был зафиксирован в январе 2020 года. Тогда житель Советской Гавани, купив лотерейный билет, стал обладателем 1 миллиона рублей. В почтовых отделениях Николаевска-на-Амуре, Верхнебуреинского и Николаевского районов клиенты приобрели билеты «Русского лото» и «Жилищной лотереи», по которым сумма выигрышей составила от 500 до 956 тысяч рублей. Обладателями сумм от 100 тысяч до 500 тысяч рублей стали еще семь жителей края.

С 2014 года на территории Российской Федерации проводятся только государственные лотереи. Целевые отчисления от продажи лотерейных билетов - это вклад в развитие отечественного спорта. Почта России является одним из крупнейших агентов технологической компании «Центр» (бренд «Столото») по продаже лотерейных билетов. Сегодня приобрести билеты государственных лотерей в ассортименте можно в почтовых отделениях по всей стране.