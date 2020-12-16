Глава Хабаровского края принял от Юрия Трутнева новогодние пожелания детей Фото: Александр Янышев

Глава Хабаровского края принял от Юрия Трутнева новогодние пожелания детей. Дальневосточный полпред передал Михаилу Дегтяреву символический шар во время благотворительной акции «Елка желаний». Такие же «сюрпризы» получили и другие губернаторы дальневосточных регионов, которые собрались во Владивостоке на совет при вице-премьере российского правительства - полномочном представителе президента РФ в ДФО Юрии Трутневе.

Михаилу Дегтяреву выпало исполнить детские мечты двух ребят из Хабаровска. Например, 16-летняя Екатерина попросила у Деда Мороза путевку в международный центр «Океан». Во втором шарике было желание 13-летней Александры, которая мечтает о планшете. В свою очередь глава региона отметил, что дети встретят праздник с подарками, о которых мечтали.

Отметим также, что акцию провели в рамках всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной». Для детей-сирот, детей-инвалидов, детей с ослабленным здоровьем и особенностями в развитии, детей из малообеспеченных и многодетных семей собирали подарки. Старт этому мероприятию дал президент России Владимир Путин.