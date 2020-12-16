В Хабаровске зимой тушили пал сухой травы Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровске зимой тушили пал сухой травы, который зафиксировали вчера вечером, 15 декабря, на островных территориях Хабаровска. О разгулявшемся огне в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение - густым дымом затянуло южную часть краевого центра. На месте происшествия работали пожарные и спасатели.

- Работать пришлось в темное время суток, не было источников воды и огнегасящей жидкости. Отрицательным фактором стала низкая температура воздуха. Ликвидировали пал с помощью спецоборудования - пожарных хлопушек. По фронту выгорело шесть километров сухой растительности, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Гражданам напоминают, что сухая растительность вдоль заборов, домов и на приусадебных участках может обострить пожароопасную ситуацию. Отсутствие снежного покрова только усугубляет тушение сухостоев. Пожалуйста, убирайте сухостои, храните дерево для топки печей в строго отведенном месте.