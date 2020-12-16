В Хабаровске готовы потратить больше полтора миллиарда рублей на дороги Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске готовы потратить больше полутора миллиардов рублей на дороги. Такую сумму намереваются освоить в 2021 году. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Напомним, в 2020 году привели в порядок 46,3 километра дорог (55 объектов улично-дорожной сети).

- В этом году закончили ремонт улицы Краснореченской на участке от Богачева до Прогрессивной, обновили улицу Шелеста. Проведены мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения и ликвидации 39 мест концентрации ДТП, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В списке участков автотрасс, подлежащих ремонту в следующем году, дороги с наибольшей загруженностью, трассы, выбранные горожанами, подъездные пути к социальным объектам. В перечне улица Промышленная от Восточного шоссе до улицы Карла Маркса, улицы Приморская, Геодезическая, Флегонтова, Краснофлотская, Индустриальная от Павла Морозова до Краснореченской, 65-летия Победы на участке от Павла Морозова до Юности и другие.