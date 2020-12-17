Обстановка в Хабаровском крае 17 декабря 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 17 декабря, в Хабаровске без существенных осадков, ночью -23 -21, днем -16 -14, ветер юго-западный 7-12 м/с. На юге края без существенных осадков, ночью -27 -21, днем -19 -13, ветер западный 9-14 м/с. В центральных районах без существенных осадков, ночью -39 -14, днем -28 -10, ветер западный, юго-западный 3-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. На севере региона без существенных осадков, (Николаевский, Ульчский районы местами небольшой снег), ночью -30 -18, днем -23 -13, ветер западный, северо-западный 5-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, общее число заражения коронавирусом в крае 29 964.