В Охотском районе Хабаровского края открыли ледовую переправу Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Охотском районе Хабаровского края открыли ледовую переправу. Проверку прошла временная дорога между Охотском и поселком Новое Устье, расположенный на побережье Охотского моря в 12 километрах от Охотска.

- Автомобильное сообщение между населенными пунктами есть только в зимнее время. Переправа через реку Охота будет действовать в виде одной полосы для движения по естественному льду с поочередным пропуском машин грузоподъемностью 20 тонн на четвертом километре автозимника «Охотск - поселок Новое Устье», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Во время проверки зимника специалисты убедились в безопасности проезда по льду водоема, проверили толщину льда и наличие дорожных знаков. На трассе есть пост с пожарным и спасательным оборудованием и шлагбаумы.

Жителей региона просят проявить осторожность и не выезжать на лед в местах, где это запрещено. В минувшем зимнем сезоне в крае случилось несколько происшествий, когда под лед уходили машины, гибли люди.