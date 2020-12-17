Обстановка в Хабаровске 17 декабря 2020: отключения воды, отопления и электричества, заболеваемость Фото: Хабаровская епархия

По данным на утро 17 декабря 2020 года, в Хабаровске не зафиксировали отключения холодной и горячей воды. Кроме того, в связи с порывами отопления нет в подъезде дома №21 по улице Ленина. Электричество отключили по трем адресам: улица Тихоокеанская, 189, улица Трехгорная, 56, улица Даниловского, 20.

- За минувшие сутки в Хабаровске с дорог и улиц собрали и вывезли 30 кубометров снега. Также в краевой столице случилось 33 дорожных аварии, по номеру «03» скорую помощь взывали 816 раз, - рассказали в городской администрации.

Согласно информации регионального минздрава, общее число заражений коронавирусом в крае 29964. Из них вылечилось 24249, скончалось 189 человек. За минувшие сутки в регионе выявили 345 новых случаев заражения, из них 224 в Хабаровске. Жителей и гостей города убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, чаще мыть руки.