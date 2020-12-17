Остановку на площади имени Ленина в Хабаровске собираются переименовать Фото: Ольга КИВА

Остановку на площади имени Ленина в Хабаровске собираются переименовать. Предложение поступило от студентов Дальневосточного медицинского университета. Молодые люди озвучили свою идею во время онлайн-встречи с Евгением Никоновым, заместителем председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

- Главный корпус ДВГМУ построен в 1962 году. Сейчас - это одно из архитектурных украшений площади имени Ленина. Поэтому предлагаем и просим вашего содействия в переименовании автобусной/троллейбусной остановки общественного транспорта у здания университета в остановку «Дальневосточный медицинский университет», - рассказали студенты.

В свою очередь Евгений Никонов счел инициативу хорошей и отметил, что в городе три остановки «площадь имени Ленина». Он сообщил, что в мэрию Хабаровска направят ходатайство специалистам, в чьей компетенции находится этот вопрос, с просьбой переименовать остановку, например, у общежития университета.