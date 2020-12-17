В тройной аварии в Хабаровске пострадал водитель Фото: УМВД России по городу Хабаровску

В тройной аварии в Хабаровске пострадал водитель. Происшествие случилось накануне, 16 декабря, на улице Краснореченской. По предварительной информации, машина Nissan Vanette двигалась со стороны улицы Индустриальной в сторону улицы Флегонтова. В районе дома №94 водитель неправильно выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля Subaru Forester и врезался в него.

- От удара машина Nissan Vanette NV-200 начала бесконтрольно двигаться и выехала на полосу встречного движения. На этой полосе она врезалась в автомобиль Isuzu Bighorn. В результате аварии пострадал водитель Nissan Vanette NV-200. Он ушибся коленом, вывихнул левую кисть и травмировал пальцы на руке, - рассказал информированный источник.

Известно, что все три водителя на момент аварии были трезвы. В отношении мужчины, управлявшего машиной Nissan Vanette NV-200, составили административный протокол, разбирательства продолжаются.