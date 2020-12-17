«Это просто сказка»: трогательное видео визита спасателей в собачий приют в ЕАО Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Спасатели в Еврейской автономии вместе с семьями наведались в собачий приют. Целью их визита было не только составить компанию четвероногим питомцам, но и построить для них теплые будки. Работа, в прямом смысле слова, кипела. Помогали все: и взрослые, и дети.

- За несколько часов работы ребятам из регионального управления МЧС удалось построить будки-термосы, в которых так нуждались организаторы приюта. В этих теплых домах уже приходят в себя животные, перенесшие операции, - рассказала учредитель благотворительной организации Ольга Батенкова.

Сотрудники приюта верят, что забота добровольцев и комфорт в новых домиках помогут поправиться животным и пережить зимние холода. А значит, что для каждой пары глаз, смотрящей из теплой конуры, еще есть шанс обрести семью, которая их полюбит.