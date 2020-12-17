Сбербанк вывел вклад «Дополнительный процент» в онлайн и сделал условия по продукту еще более привлекательными для клиентов

Сбербанк вывел вклад «Дополнительный процент» в онлайн и сделал условия по продукту ещё более привлекательными для клиентов
Сбербанк улучшил условия по вкладу «Дополнительный процент» и продлил предложение до 31 января 2021 года:
• максимальная ставка по промо - до 4,5% годовых;
• с 11 декабря вклад можно открыть не только в офисах банка, но и в удаленных каналах обслуживания;
• добавляются сроки открытия вклада - 2 и 3 года.
Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать»:
- Мы сохранили механику промовклада прежней - ставка определяется на основе истории сбережений клиента в Сбербанке. При этом новые условия по способу открытия вклада, сумме и сроку позволят нашим вкладчикам иметь больше возможностей для комфортного и выгодного размещения своих средств.
Минимальная сумма вклада - 100 тысяч рублей. Сроки - 3, 6, 12, 24, 36 месяцев.
В дополнение к привлекательной ставке вклад участвует в новогодней акции: при открытии вклада «Дополнительный процент» на сумму от 500 тысяч рублей сроком от шести месяцев клиенты получат специальный промокод на бесплатную годовую подписку СберПрайм.