Сбербанк вывел вклад «Дополнительный процент» в онлайн и сделал условия по продукту еще более привлекательными для клиентов

Сбербанк вывел вклад «Дополнительный процент» в онлайн и сделал условия по продукту ещё более привлекательными для клиентов

Сбербанк улучшил условия по вкладу «Дополнительный процент» и продлил предложение до 31 января 2021 года:

• максимальная ставка по промо - до 4,5% годовых;

• с 11 декабря вклад можно открыть не только в офисах банка, но и в удаленных каналах обслуживания;

• добавляются сроки открытия вклада - 2 и 3 года.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать»:

- Мы сохранили механику промовклада прежней - ставка определяется на основе истории сбережений клиента в Сбербанке. При этом новые условия по способу открытия вклада, сумме и сроку позволят нашим вкладчикам иметь больше возможностей для комфортного и выгодного размещения своих средств.

Минимальная сумма вклада - 100 тысяч рублей. Сроки - 3, 6, 12, 24, 36 месяцев.

В дополнение к привлекательной ставке вклад участвует в новогодней акции: при открытии вклада «Дополнительный процент» на сумму от 500 тысяч рублей сроком от шести месяцев клиенты получат специальный промокод на бесплатную годовую подписку СберПрайм.

Подробнее об условиях вклада.