В Комсомольске-на-Амуре оптимизируют автобусные маршруты Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Комсомольске-на-Амуре оптимизируют автобусные маршруты. Эта и другие меры помогут улучшить качество обслуживания пассажиров. Корректировки планируют ввести уже в 2021 году.

Среди прочих проблем общественного транспорта - изношенность подвижного состава. Справиться с этим быстро не получится, так как у части перевозчиков нет денег для его обновления. Оптимизация поможет решить вопрос с несоблюдением перевозчиками временных интервалов. Отметим также, что преобразования городские власти намерены обсудить и с горожанами.

- Также остается актуальным вопрос о трамвае. Согласно расчетам специалистов, чтобы вернуть этот вид транспорта в город, нужно более 300 миллионов рублей. Деньги нужны в том числе на гашение имеющихся у трамвайного управления долгов. В мэрии решают вопрос с правительством края, - рассказали в пресс-службе городской администрации.