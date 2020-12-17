Чиновника и коммерсантов обвиняют в коррупции в Хабаровском крае Фото: Иван ВИСЛОВ

Чиновника и коммерсантов обвиняют в коррупционном преступлении в Хабаровском крае. Из материалов дела следует, что обвинение в получении взятки предъявили начальнику отдела по управлению имуществом и охраны окружающей среды администрации Комсомольского района. В даче взятки в особо крупном размере обвиняют двух руководителей коммерческих фирм. Также уголовное разбирательство идет в отношении местного жителя за посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере.

- По версии следствия, начальник отдела в 2019-2020 годах получил через посредника взятки на общую сумму больше трех миллионов рублей от двух руководителей коммерческих организаций. За эти деньги он должен был обеспечивать покровительство и содействовать в приемке выполненных работ по заключенным муниципальным контрактам. При этом фактически никто не проверял эти работы, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.