На новогодних каникулах хабаровчан приглашают в музей старинных книг ФОТО: Дальневосточная научная государственная библиотека

На новогодних каникулах хабаровчан приглашают в музей старинных книг. Жителей и гостей города рады будут принять в других отделах научной библиотеки. Посетители смогут полистать старые газеты и журналы, увидеть, как работают планетарные сканеры, насладиться выставкой картин.

- Дальневосточная научная государственная научная библиотека будет работать в праздничные новогодние каникулы 3, 4, 5, 6, 9, 10 января 2021 года. Для посетителей будут открыты абонемент, читальные залы, электронные читальные залы, также организуют индивидуальные и семейные экскурсии, - рассказали в библиотеке.

Обслуживание читателей проводится по предварительной записи. Подробности по телефонам: экскурсии – 8-909-870-17-54. На улице Муравьева-Амурского, 1: справочная служба - (4212) 32-72-20, абонемент - (4212) 32-50-82, отдел обслуживания и фондов - (4212) 32-98-52, Межбиблиотечный абонемент и доставка документов - (4212) 32-98-52, Центр библиографии и краеведения - (4212) 32-63-67. Полный список телефонов на сайте.