Осужденные в Хабаровском крае выполнили заказ психоневрологического интерната Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

Осужденные в Хабаровском крае выполнили заказ психоневрологического интерната. Они сшили одноразовые бахилы, защитные комбинезоны из нетканого полотна и халаты. Контракт был заключен между производственной службой ИК-7 УФСИН России по Хабаровскому краю и КГБУ «Николаевский-на-Амуре психоневрологический интернат».

- В целом осужденные изготовили тысячу единиц изделий. Над выполнением заказа работали отбывающие наказание люди, которые ранее прошли обучение в профессиональном училище при исправительной колонии, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

В ведомстве отмечают, что производственная служба исправительной колонии №7, расположенной в Комсомольске-на-Амуре, готова выпускать практически любую швейную продукцию согласно потребностям заказчика. Например, могут изготовить спецодежду, одноразовые костюмы из нетканого полотна, противочумные костюмы. Также по силам пошив постельного белья, одежды для дома и отдыха, нательного белья, матрацев, подушек.