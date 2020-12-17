В Хабаровске и районе имени Лазо ликвидируют свалки Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Хабаровске и районе имени Лазо ликвидируют свалки. С 1 декабря к работе приступил регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. К середине декабря уже подвели первые итоги работы.

Как сообщили в минЖКХ края, до введения новой системы обращения с отходами жителей не обязывали заключать договоры на вывоз отходов, чаще всего они сами решали эти вопросы. Сейчас мусор выводит регоператор. Только за один день в Кондратьевском сельском поселении удалось собрать и вывезти на полигон 1,8 тонн отходов, в Сите - 1,6 тонн ТКО.

В регионе работают телефоны горячих линий, на которые уже поступило больше 270 звонков. Чаще всего люди спрашивают, как заключить договор с региональным оператором, как будет рассчитываться плата, можно ли оплачивать новую коммунальную услугу не по нормативу накопления отходов, а по их фактическому объему. На вопросы отвечают по телефонам минЖКХ (4212) 30-46-92, 32-48-43 или регионального оператора: (4212) 75-17-29 (с 08:00 до 17:00), 60-00-99 (с 17:00).