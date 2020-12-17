Пьяные друзья призывников избили полицейского в Хабаровском крае Фото: УТ МВД России по ДФО

Пьяные друзья призывников избили полицейского в Хабаровском крае. По предварительной информации, инцидент случился на станции «Вяземская» 15 декабря. Напавшие на правоохранителя люди подошли к пассажирскому поезду, следующему сообщением «Владивосток - Советская Гавань» во время остановки. Компания шумела, провожала новобранцев в армию.

Наряд полиции Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте потребовал вести себя тише, но молодые люди мало того что не угомонились, но еще и накинулись на наряд сопровождения, стали бить одного из сотрудников транспортной полиции.

- Чтобы пресечь противоправное деяние, один из полицейских применил табельное оружие, произведя несколько предупредительных выстрелов в воздух. Никто из находящихся в этот момент рядом с поездом людей не пострадал, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

В отношении нарушителей возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Хулиганство». Расследование продолжается.