Ситуация с коронавирусом в Комсомольске-на-Амуре 17 декабря 2020: лечатся 283 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на утро 17 декабря 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре, действующем на базе горбольницы №2, получают лечение 540 человек. Из них у 283 пациентов официально подтвержден коронавирус. За минувшие сутки госпитализировали 45 человек, выписали 48 человек.

- В реанимационном отделении находится 31 пациент. У двух человек, контактировавших с заболевшими, только подозревают заражение коронавирусом. Кроме того, лечение получают 255 пациентов с внебольничной пневмонией. За сутки с этим диагнозом госпитализировали 91 человека, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Жителей и гостей Города юности убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, избегать мест массового скопления людей, чаще и тщательнее мыть руки, дезинфицировать гаджеты. Кроме того, горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуют оставаться дома.