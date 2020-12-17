Жители Хабаровского края выбрали дороги для ремонта Фото: Администрация Хабаровска

Жители Хабаровского края выбрали дороги для ремонта. Голосование провели в рамках проекта «Дорожный призыв», цель которого определить список объектов, которые в первую очередь приведут в порядок в 2021 году.

- Голосование проходило на краевом портале «Голос27» с 17 ноября по 10 декабря. Участвовать в нем пожелали 3235 человек. Шорт-лист дорог был составлен на основе мнения граждан, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Возглавляет список региональных дорог трасса Советская Гавань - поселок Ванино, а также село Селихино - Николаевск-на-Амуре. Они набрали 1368 и 1191 голос соответственно. В ТОП-5 вошли объекты Комсомольск-на-Амуре - поселок Березовый - поселок Амгунь - поселок Могды - поселок Чегдомын на участке км 0 - км 28, село Селихино - поселок Высокогорный, «Подъезд к поселку Мухен».

В регионе планируют провести новое голосование. Его целью будет изменить схему расписания маршрутов пригородного и междугородного сообщения.