В Биробиджане отремонтировали 17 километров дорог Фото: Мария ЛЕНЦ

В Биробиджане отремонтировали 17 километров дорог. В областной столице уже формируют список дорог, которые собираются отремонтировать в 2021 году. Итоги 2020 года и планы на 2021 год озвучил накануне мэр города Александр Головатый во время пресс-конференции. Работы по ремонту трасс проводят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

- Среди обновленных территорий участок дороги на городское кладбище от улицы Советской до центрального входа, участок дороги улицы 40 лет Победы, автодороги на улицах Калинина, Мичурина, Трансформаторная, Кольцевая, Школьная и других. Кроме того, в областной столице привели в порядок тротуары на улицах Пионерская, Шалаева и Парковая, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

На дорожные работы Биробиджан дополнительно получил порядка 26 миллионов рублей.