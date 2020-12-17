В Хабаровске модернизируют первичное звено здравоохранения Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Хабаровске модернизируют первичное звено здравоохранения. На эти цели планируют направить больше восьми миллиардов рублей. Программу модернизации утвердил Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

- Корректировки в сфере здравоохранения будут вводить в 2021 году. Они дополнят существующие региональные программы, национальный проект в области здравоохранения, реализуемые в регионе. На выделяемые деньги будут строить, ремонтировать, переоснащать медучреждения, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

По оценкам специалистов, средний процент износа объектов недвижимого имущества в детских поликлиниках - 64 процента, поликлиник для обслуживания взрослого населения - 58 процентов, районные больницы, фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) и амбулатории – 80 процентов. В целом ситуацию в отрасли называют сложной. Как отметил Евгений Никонов, зампред краевого правительства по социальным вопросам, копившиеся годами проблемы единовременно решить не удастся.