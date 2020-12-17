В Хабаровске займутся надземными пешеходными переходами Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске займутся надземными пешеходными переходами. Обследовать и ремонтировать их собираются в 2021 году. Специалистам профильного управления городской администрации предстоит изучить состояние виадуков близ остановок «Юбилейная» и «Южнопортовая».

- По итогу обследования составят смету на ремонт поликарбонатного покрытия. Напомним, сейчас переходы обслуживают по зимнему графику. Их чистят от снега и скалывают лед, а также убирают прилегающую территорию один раз в 10 дней. Урны очищают ежедневно. Если начинается сильный снегопад, все вышеуказанные работы проводятся оперативно, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Ранее сообщалось, что на виадуке через проспект 60-летия Октября в районе остановки «Южнопортовая» демонтировали элемент защиты от осадков, который пришел в негодность. Лист поликарбоната над лестничным маршем частично отошел от креплений, поэтому его убрали полностью.